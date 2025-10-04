Real Madrid'in zirve maçında Arda Güler'e Bernabeu'da büyük onur!

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid'in Villarreal'i konuk ettiği karşılaşma öncesinde milli yıldız Arda Güler ödülüne kavuştu.

Geçtiğimiz ay Mbappe ile birlikte ligin tozunu atan Arda Güler La Liga U23 ayın oyuncusu seçilmişti. Öte yandan Fransız yıldız Mbappe de ayın oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

Real Madrid'de bu sezon mükemmel bir uyum sergileyen iki oyuncu da Villarreal maçı öncesi Santiago Bernabeu tribünleri önünde ödüllerini aldılar.

REAL MADRID MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Karşılaşmayı Vinicius (2) ve Mbappe'nin golleriyle 3-1 kazanan Real Madrid puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.