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İHH'nin depremden rant çıkarmasına gazeteci Recep Canpolat'tan tepki: 50 bin liralık konteyneri 125 bin liraya verecekler

Recep Canpolat, İHH'nin depremzedelere yardım için 50 bin TL'ye mal olan bir adet konteyner bedelini 125.000 TL olarak göstermesine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 18:30
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Recep Canpolat'tan İHH'nin depremden rant çıkarmasına tepki

İHH'nin depremden rant çıkarmasına gazeteci Recep Canpolat'tan tepki: 50 bin liralık konteyneri 125 bin liraya verecekler
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Denizcilik uzmanı gazeteci Recep Canpolat, İHH Vakfı'nın Kahramanmaraş merkezli depremde evsiz kalan vatandaşlara yardım için yaptığı kampanyaya sosyal medya hesabından 50 bin TL'ye mal edilebilecek konteynere 125.000 TL maliyet çıkartılmasına "Aynaya bakın ve sizde o duygu varsa UTANIN" diyerek tepki gösterdi.

İHH, sosyal medya hesaplarından depremzedeler için konteyner yardımı için yaptığı çağrıda bir adet konteynerin maliyetini, altyapı dahil, 125.000 TL olarak duyurdu.

GAZETECİ RECEP CANPOLAT'TAN TEPKİ

Gazeteci Recep Canpolat ise, İHH'nin yardım duyurusunu paylaşarak maliyetin 125.000 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Konteynerin fiyatının 1500 dolar olduğunu söyleyen Canpolat, donanımlarıyla birlikte 50 bin TL'ye mal olabileceğini belirtti.

Canpolat, İHH'ye seslenerek böyle bir maliyet fiyatıyla hayır mı yapıyorsunuz diye sordu ve "Aynaya bakın ve sizde o duygu varsa UTANIN" mesajını paylaştı.

"Arkadaş siz nasıl insanlarsınız? Şu felaketin olduğu dönemde bile, rant peşindesiniz. Konteynerin fiyatı ortalama 1500 dolar. Böyle bir konteyner, donanımıyla 50 bin TL’ye mal olur. Siz 125 bin TL’ye hayır yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Aynaya bakın ve sizde o duygu varsa UTANIN"

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