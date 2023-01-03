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Erdoğan'ın iktidarının ilk yıllarındaki sözleri gündeme geldi

Erdoğan'ın, iktidarının ilk zamanlarında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı'nın eleştirdiği şeylerin bugün yaşandığına dair çok sayıda sosyal medya paylaşımı geldi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 02:05
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Recep Tayyip Erdoğanın yıllar önceki sözleri gündem oldu

Erdoğan'ın iktidarının ilk yıllarındaki sözleri gündeme geldi
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Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarının ilk zamanındaki ifadeleri ve vaatleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak Erdoğan’ın, Uğur Dündar’ın sunduğu “Seçim Arenası” programında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan söz konusu programda 80 şehir dolaştığını söyleyerek “Dolaştığım vilayetlerde vatandaşımın, köylümün, çiftçimin halini gördüm.

Üniversiteyi bitiren gençler ağlıyor, iş bulamıyor. Tüm bu gerçekler ülkenin önünde dururken öbür tarafta 3-5 kişinin saltanatı için biz buna göz yumamayız” diye konuştu.

YASAL DÜZENLEME HATIRLATMASI

Erdoğan konuşmasının devamında ise yasal düzenlemeleri kullanarak (3-5 kişinin) mal varlıklarının bile üzerine gideceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerinin bugün aynen kendi döneminde yaşanması sosyal medyada gündem oldu. (Odatv)

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