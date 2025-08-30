Recep Uçar'dan aday kadro tepkisi! 'Montella ile konuşacağım'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Konyaspor'da Teknik Direktör Recep Uçar maç sonu düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'ADİL VE UMUT MİLLİ TAKIMI HAK EDİYOR'

Karşılaşmayı değerlendiren Recep Uçar, bir gaztecinin milli takım aday kadrosuyla ilgili düşüncelerini sorması üzerine Montella'nın Konyaspor'dan kimseyi almamasını eleştirdi.

Recep Uçar, "Bugün milli takım kadrosu açıklanınca şaşırdım. Hak eden oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum ve beklentimiz de vardı ama maalesef bugün itibarıyla beklentilerimiz gerçekleşmedi. Hocamız değerli bir teknik adam. Ben karara saygı duyuyorum. Konya'da antrenman yapacaklar. Bir araya gelirsek fikirlerimizi yüz yüze paylaşmayı düşünüyorum. Ben Melih İbrahimoğlu, Adil Demirbağ ve Umut Nayir'in milli takımı hak edecek performanslar sergilediğini düşünüyorum. Bu yorumumu destekleyecek çok fazla veri var. Milli takımı 3 büyük takım ve Avrupa'da oynayan oyuncular oluşturuyor." diye konuştu.