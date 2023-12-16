Recep Uçar'dan Fenerbahçe açıklaması

Kaynak: AA
Recep Uçar'dan Fenerbahçe açıklaması
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un teknik direktör Recep Uçar, ligin 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Uçar, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin birçok konuda ligin lideri olduğunu belirtti.

Zor bir karşılaşma olacağını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Ligin en çok gol atan takımı, kaybettiğinde en kısa sürede topu kazanan, rakip kaleye en çok şut çeken takımı gibi birçok istatistikte lider olan bir takımla oynayacağız. Hem oyun hem de oyuncu gücü olan bir takım. Bunların hepsinin farkındayız ama biz de kendi evimizde oynadığımız maçlarda iyi bir grafik çizdik. Bizim amacımız bu maça en iyi şekilde hazırlanıp kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak arzu ettiğimiz neticeyi almak. Bu sonuca kendi evimizde, taraftarımızın önünde ulaşacağımıza inanıyorum."

Uçar, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "İnşallah en kısa sürede hem lig de hem de Avrupa'da maç yönetirken görürüz." ifadesini kullandı.

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