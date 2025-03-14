Red Bull Salzburg'da şok ayrılık: Rowe'un ilişiği kesildi

Avusturya Buz Hokeyi Ligi'nde mücadele eden Red Bull Salzburg, play-off sürecinin tam ortasında flaş bir kararla Andrew Rowe'un sözleşmesini feshetti. Sezon başında Ingolstadt'tan transfer edilen ve takıma büyük katkı sağlaması beklenen ABD'li oyuncunun, kulüp tarafından perşembe sabahı yapılan kısa bir açıklamayla takımdan ayrıldığı duyuruldu.

Kulüp yetkilileri, Rowe’un gidişi hakkında detay vermezken, yapılan açıklamada yalnızca "kişisel bir durum" ifadesi kullanıldı. Bullen-Manager Helmut Schlögl, basına yaptığı açıklamada, "Bu tamamen kişisel ve özel bir durum. Daha fazla açıklama yapmak istemiyoruz. Ancak süreç profesyonel bir şekilde yürütüldü ve ilerleyen zamanlarda birbirimizin yüzüne bakabilecek şekilde ayrıldık" dedi.

TAKIM İÇİNDE HUZURSUZLUK YARATTI

Rowe’un aniden gönderilmesi takım içinde gergin bir atmosfer yarattı. Perşembe günkü antrenmanda oyuncuların moralsiz olduğu gözlemlenirken, bazı isimlerin ise oldukça gergin olduğu belirtildi. Özellikle play-off sürecinde böylesine kritik bir ayrılığın yaşanması, takımın geri kalan maçlarındaki performansını etkileyebilir.

Takımın başantrenörü Oliver David ve teknik ekip, oyuncuların dikkatini buz hokeyine vermesi gerektiğini vurgularken, Schlögl de "Böyle kararlar için play-off süreci pek uygun değil, ancak şu anda tüm konsantrasyonumuzu sahaya vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

YERİNE VADİM SCHREİNER DÜŞÜNÜLÜYOR

Rowe’un takımdan ayrılmasının ardından teknik ekibin genç yetenek Vadim Schreiner’e şans verebileceği konuşuluyor. 19 yaşındaki Alman forvet, Red Bull’un altyapısından yetişti ve perşembe günü yapılan antrenmanda A takımla çalışmalara başladı.

Schreiner’in play-off yarı finalinde forma giyip giymeyeceği henüz kesinlik kazanmasa da teknik heyet ona şans tanıyabilir. Öte yandan, sakatlıkları bulunan defans oyuncuları Ryan Murphy ve Chay Genoway’in ise salı günü oynanacak yarı final maçına yetişmesi bekleniyor.

Salzburg ekibi için bu beklenmedik ayrılık, play-off sürecinde büyük bir soru işareti yaratmış durumda. Ancak kulüp, tüm dikkatini sahaya vererek sezonu başarıyla tamamlamayı hedefliyor.