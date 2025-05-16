Red Bull'da gözler Barcelona'ya çevrildi

Red Bull’un motorsport danışmanı Helmut Marko, bu hafta sonu İmola pistinde RB21 aracına entegre edilen üç aşamalı yükseltme paketinin takıma büyük bir sıçrama getirmediğini açıkladı. Milton Keynes merkezli takım, yükseltmelerin ilk iki aşamasını Cidde ve Miami yarışlarında uygulamaya koymuştu. Max Verstappen, bu yarışlarda pole pozisyonları elde etse de, yükseltmelerin yarış temposunda kayda değer bir iyileşme sağlamadığı belirtiliyor.

YAVAŞ VE KADEMELİ GELİŞİM BEKLENİYOR

Kronen Zeitung’a konuşan Helmut Marko, Red Bull’un gelişiminin ani olmayacağını ve yeni düzenlemelerin takıma kademeli olarak fayda sağlayacağını söyledi. Marko, McLaren’ın lastik sıcaklığını çok iyi yönetebildiğini vurgulayarak, Miami’de yaklaşık 0.7 saniye geride olduklarını açıkladı. Bu nedenle Barcelona’da yürürlüğe girecek yeni ön kanat kurallarının, Red Bull’un McLaren ile rekabette fark yaratması için önemli bir fırsat olacağını ifade etti.

Marko, “Kanat değişiklikleriyle ilgili beklentiler abartılıyor. İyileşmeler olacak ama aniden kazanacak bir araba beklemek gerçekçi değil. McLaren lastik sıcaklığını çok iyi kontrol ediyor. Yeni kanat kuralları Barcelona’da uygulanacak, orada işler değişebilir.” dedi. Ayrıca, İspanya yarışında kanat değişikliğine zorlanıp zorlanmayacakları sorusuna, “Hayır, çünkü kontrollerin başından beri etkili olacağını düşündük ama öyle olmadı.” yanıtını verdi.

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İMOLA VE İSPANYA YARIŞLARI

İmola bu hafta sonu başlayacak Avrupa üçlüsünün ilk ayağı olurken, Red Bull için zorlu geçmesi bekleniyor. Marko, sıcaklığın çok yüksek olmaması durumunda podyumun mümkün olduğunu söyledi. İmola pazar günü için yağmur ihtimali ise yeni stratejik fırsatların kapısını aralayabilir. “Hava çok sıcak olmamalı, podyum maksimum hedef. Yağmur ihtimali var, bu da farklı senaryolar yaratabilir.” diye ekledi.

Helmut Marko’nın açıklamaları, Red Bull’un yeni yükseltmelerle henüz rakipleri McLaren’ın gerisinden tam olarak kurtulamadığını ortaya koyuyor. Barcelona’daki teknik değişiklikler ve yarış koşulları, sezonun bu bölümünde takımlar arasındaki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.