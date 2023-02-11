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Sosyal medya platformu hacklendi. Çalışanların bilgileri çalındı

Sosyal medya platformlarından Reddit korsanların saldırısına uğradı. Hackerler çalışanların bilgisini çaldı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 16:41
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Reddit korsanların saldırısına uğradı. Çalışanların bilgileri çalındı

Sosyal medya platformu hacklendi. Çalışanların bilgileri çalındı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Reddit, 5 Şubat'ta hacker saldırısına uğradı.

ÇALIŞANLARIN BİLGİLERİ ÇALINDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Reddit, bir şirket çalışanının “kimlik avı saldırısına” uğradığını ve bunun sonucunda da kimlik bilgilerinin çalındığını aktardı.

Hackerların, Reddit çalışanının kimlik bilgilerini kullanarak “bazı belgere, kaynak kodlarına ve iş sistemlerine” erişim sağladıkları belirtildi. Ayrıca yetkililer, bazı reklam veren müşterilerin de bilgilerinin çalınan dosyalar arasında bulunduğunu açıkladı.

Reddit, konu ile ilgili açıklamasında gerekli önlemleri aldıklarını, ancak kullanıcılarının iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmasında yarar olacağını kaydetti.

 

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