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Redmi A2'nin teknik özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. Piyasaya ne zaman sürülecek

Xiaomi'nin piyasaya yeni sürmeye hazırlandığı Redmi A2'nin tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 11:43
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Redmi A2'nin teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu

Redmi A2'nin teknik özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. Piyasaya ne zaman sürülecek
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Xiaomi, fiyat/performans cihazı olarak piyasaya sürdüğü Redmi A1'in ardından Redmi A2 ile raflardaki yerini almak için hazırlıklarını tamamlarken cihaz ile ilgili bazı sızıntılar ortaya çıktı.

Cihazın resmi duyurusundan önce, bir duyum kanalı tarafından paylaşılan görüntüler ve detaylı özellikler ile cihaz hakkında bilgi sahibi olmak mümkün oluyor.

REDMİ A2'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

TeknolojiOku.com'da yer alan habere göre; Redmi A2, su damlası çentikli ekranı ve arka kısmında çift kamera kurulumuyla önceki modelinden neredeyse hiçbir fark taşımadığı ortaya çıktı. Fakat, cihazın özelliklerinde önemli bir değişiklik bulunuyor; MediaTek'in yeni Helio G36 yonga seti, Redmi A2'nin güç kaynağı olacak. Redmi A1'deki diğer özelliklerin birçoğu Redmi A2'de de yer alacak.

REDMİ A2'NİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cihazın 6,52 inç IPS LCD ekranında HD+ çözünürlük sunulacak. 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanının yanı sıra, genişletilebilir hafıza desteği de bulunacak. Arka kamera bölümünde 8MP ana kamera ve belirtilmeyen bir yapay zeka modülü bulunacak. Cihazın yazılım tarafı Android 13 (Go Edition) tarafından desteklenecek, pil kapasitesi ise 5.000 mAh olarak açıklanırken, hızlı şarj desteği de 10W olacak ancak cihaz, eski tip bir mikro USB portu kullanacak.

Redmi A2, yakın bir zamanda 97€ fiyatla satışa sunulacak ve siyah, mavi ve yeşil renk seçenekleri sunulacak. Xiaomi'nin en yeni bütçe dostu telefonu Redmi A2, tüm özellikleri göz önünde bulundurulduğunda fiyat/performans açısından oldukça iddialı bir seçenek olacak.

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