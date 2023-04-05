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Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine damgasını vuran Nathan Redmond'la ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:31
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Redmond elden kaçıyor mu?

Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi
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Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından kiraladığı Nathan Redmond, formunu giderek artırdı ve son olarak Fenerbahçe maçına damgasını vurdu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Redmond, 3 asist yaparken, 1 de gol attı ve takımının 4-2'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Redmond'ın çıkışı İngiliz kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı.

Şenol Güneş'in Southampton'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz oyuncunun takımda kalmasını istediği belirtilirken, Sabah'taki habere göre Burnley de harekete geçti.

İngiltere Championship'te şampiyonluğa giden Burnley'in Premier Lig için güçlü bir kadro kurmayı hedeflediği ve Redmond'a da talip olduğu ileri sürüldü.

29 yaşında ve 1.73 boyunda olan deneyimli futbolcu sağ açık ve sol açık mevkilerinde görev yapabiliyor.

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