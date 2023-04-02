Redmond: Birlikte kalktık

1 gol ve 3 asistle derbinin yıldızlarından biri olan Nathan Redmond, Fenerbahçe'yi 4-2 yendikleri maçın ardından konuştu.

"BİRLİKTE KALKTIK, DAĞILMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Redmond, "Takımı ve herkesi tebrik ederim. Çok konsantreydik. Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek, birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik." ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM"

İngiliz oyuncu, "10 kişi kaldığımız maçlar da oynadık. Benim görevim takıma yardımcı olmaktı. 10 kişi kaldığınızda her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Ben de üstüme düşeni yaptım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.