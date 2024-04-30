Refah’a kara saldırısı kapıda mı? İsrail basınından kritik iddia

Kaynak: AA
Refah’a kara saldırısı kapıda mı? İsrail basınından kritik iddia
İsrail basınında, İsrail’in, esir takası müzakerelerinde bir ilerleme sağlanamazsa Refah kentine bir kara saldırısı başlatacağı haberleri yer aldı.

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, gelecek günlerde, esir takası konusunda bir uzlaşıya varılamazsa, İsrail’in, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacağı belirtildi.

İsrail ordu radyosunda yayınlanan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında süren esir takası müzakerelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kimliği belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde, "gelecek günlerde" esir takası müzakerelerinde bir uzlaşıya varılamazsa, İsrail ordusunun Filistin halkının sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağı belirtildi.

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İsrail ve Hamas arasındaki esir takası müzakereleri, dolaylı olarak devam ederken, Mısır basınında dün çıkan haberde, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığı ve ateşkes anlaşması teklifine yazılı olarak cevap vereceği iletilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise, dün Riyad’da gerçekleştirdiği açıklamada, İsrail’in Hamas’a, İsrailli esirleri serbest bırakması karşılığında 40 günlük ateşkes ve binlerce Filistinli esirin serbest bırakılmasını teklif ettiğini kaydetmişti.

aa-20240430-34418305-34418295-israil-ordusunun-gazzeye-yonelik-saldirilari-suruyor.jpgREFAH’A SALDIRI KAPIDA MI?

Gazze’nin güneyinde bulunan Mısır sınırında bulunan Refah kenti, İsrail’in saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu fakat İsrail’in saldırıları sebebiyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail’in güvenli olduğunu öne sürdüğü Refah kentine sığındı. Böylece, Refah’ın nüfusu yaklaşık 1,5 milyona ulaştı. Yeterli konut olmayan Refah’a sığınan Filistinlilerin birçoğu, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah’a sıklıkla hava saldırıları gerçekleştirirken, olası bir kara harekatının, siviller için sığınacak bir yer bırakmayacak oluşundan endişe ediliyor.

picture9.jpgNETANYAHU AÇIKLAMIŞTI

Refah’a yönelik kara saldırısının planlarının onaylandığını belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan günü yaptığı açıklamada, tarihin belirlendiğini ifade etmişti. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını belirtmişti.

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