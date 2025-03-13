Reflü hastalarına altın tavsiyeler! Sahur'da hangi yiyeceklerden uzak durmalı?

Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir rahatsızlık. Ramazan ayında oruç tutarken reflü semptomlarının artma ihtimali, özellikle sahur öğününde yapılan yanlış gıda tercihleriyle daha da yükselmekte.

Reflü hastalığı

UZMAN GÖRÜŞLERİ: REFLÜ VE DOĞRU SAHUR BESLENMESİ

Mayo Clinic Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Michael Camilleri, reflü hastalarının sahurda mideyi zorlayan gıdalardan kaçınması gerektiğini vurguladı:

"Yağlı, acılı, salçalı ve soslu gıdalar, mide asidinin artmasına neden olarak reflü semptomlarını tetikleyebilir. Hafif, az yağlı ve kolay sindirilebilen besinler tercih edilmeli."

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Halil Coşkun ise uzun süreli açlık sonrası mideyi korumanın önemine dikkat çekti:

"Reflü hastaları, sahurda lif içeren gıdalar ve protein kaynakları tüketerek mide asidini dengeleyebilir. Ayrıca, asitli içeceklerden uzak durulmalıdır."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: REFLÜ VE BESLENME İLİŞKİSİ

American Journal of Gastroenterology'de yayımlanan bir çalışma, baharatlı ve yağlı gıdaların mide asidini artırarak reflü semptomlarını şiddetlendirdiğini ortaya koydu.

Araştırma, az yağlı ve nötr gıdaların reflüyü önlemede etkili olduğunu gösterdi.

Journal of Nutrition'da yayımlanan bir başka araştırma, sahurda yoğurt, yulaf ve muz gibi gıdaların mide asidini dengeleyerek reflü riskini azalttığını belirtti.

Digestive Diseases and Sciences dergisindeki bir çalışma, uyku öncesi ağır yemeklerin mideye baskı yaparak reflü oluşumuna neden olabileceğini vurguladı. Sahurda hafif yemek yemenin önemi bu bağlamda öne çıktı.

Yağlı gıdalar

REFLÜ HASTALARI İÇİN SAHUR ÖNERİLERİ

1. Yağlı Gıdalardan Kaçının: Yağlı kızartmalar ve aşırı yağlı yemekler yerine haşlanmış ya da ızgara yöntemleriyle hazırlanmış gıdaları tercih edin.

2. Baharatlı ve Asidik Gıdalar Tüketmeyin: Acı biber, narenciye, domates sosları gibi asit oranı yüksek gıdalardan uzak durun.

3. Lif ve Protein Ağırlıklı Seçimler: Sahurda lif açısından zengin gıdalar (tam tahıllar, yulaf) ve protein kaynakları (yumurta, yoğurt) mideyi koruyucu bir etkiye sahip.

4. Fazla Baharat ve Salçayı Eleyin: Özellikle bol baharatlı veya salçalı yemeklerden kaçınarak mide asidini kontrol altında tutabilirsiniz.

5. Asitli İçecekler Yerine Su: Gazlı ve asitli içecekler yerine su, bitki çayı veya ayran gibi mideyi rahatsız etmeyen içecekleri tercih edin.

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RAMAZAN'DA REFLÜYÜ ÖNLEMEK İÇİN YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

- Yatmadan Önce Yemek Yemeyin: Sahurdan hemen sonra uyumak mideye baskı yapabilir. Yemeğinizi yedikten sonra bir süre dik pozisyonda kalmaya çalışın.

- Küçük Porsiyonlar Tüketin: Midenizi yormadan, az ve sık beslenme alışkanlığını benimseyin.

- Mide Asidini Dengeleyen Gıdalar Tüketin: Muz, badem, yulaf gibi gıdalar mideyi rahatlatıcı özelliklere sahip.

Reflü hastalığı

RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BİR SAHUR İÇİN DOĞRU BESLENİN

Reflü hastalarının sahurda beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi, hem mide sağlığını korumak hem de oruç sürecini rahat geçirmek için önemli.

Uzman önerilerine kulak vererek, reflü semptomlarını hafifletmek ve Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek mümkün.