Reflü rahatsızlığı yaşayan hastalar genellikle midede yanma hissiyle hastalanırlar. Reflü’den mustarip kişiler genellikle yemeklerden sonra hastalanırlar. Peki, reflü nedir? Reflü belirtileri nelerdir?

REFLÜ NEDİR?

Reflü, mide asidinin mideden yemek borusuna (özefagusa) geri gelerek midede yanma hissi oluşturmasıdır.

Hastalar göğüs kafesinin arkasında yanma (heartburn) yanı sıra yemek borusunun arkasındaki yanma ve ağza gıdaların ve acı suyun gelmesi gibi şikayetler yaşarlar. Reflü, sıklıkla yemeklerden sonra olur.

Reflü gastroözefageal reflü hastalığı sıkça rastlanan bir hastalık olup, Türkiye'de de toplumun %20’sinde görülmektedir.

REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Reflü belirtileri özellikle baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde ortaya çıkar. Yemekten sonra oluşan mideden boğaza doğru yayılan yanma, mide içeriğinin ağza gelmesi, yutma güçlüğü sık görülen diğer reflü belirtileridir.

Ağrılı yutkunma, geğirme, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha nadir görülen belirtilerdir. Reflü aynı zamanda öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.

En yaygın belirtisi yemekten sonra göğüste yanma hissi olan reflü belirtileri şunlardır:

- Göğüste ağrılı yanma hissi

- Geceleri daha da kötüleşebilen mide ekşimesi

- Yiyecek ve içeceklerin yemek borusundan ağzınıza geri gelmesi

- Yemeğin boğaza takıldığı hissi

- Yutma güçlüğü

- Boğaz ağrısı ve ses kısıklığı

- Öksürük

- Geğirme

- Hıçkırık

- Ağız kokusu

- Bulantı ve kusma

- Şişkinlik