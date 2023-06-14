Refüje çarpan kargo aracının sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde refüje çarparak yan yatan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Refüje çarpan kargo aracının sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kargo şirketine ait kamyonet, refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Samsun'dan Ordu istikametine giden Kurtça Başaran yönetimindeki bir kargo şirketine ait kamyonet, Beylerce mevkiinde refüje çarparak yan yattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Başaran, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Başaran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatılan Samsun-Ordu kara yolu, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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