Refüje çarptı lastiği fırladı

Kaynak: İHA
Refüje çarptı lastiği fırladı

Keşan ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Malkara’dan Keşan istikametine giden F.H.A. hakimiyetindeki 37 ADA 336 plakalı otomobil, Dr. Sadık Ahmet Kavşağı’na geldiği esnada beton refüje çarptı.

Kontrolünü kaybeden otomobil, Dr. Sadık Ahmet Kavşağı’ndaki beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru ve lastiği metrelerce ileriye sürüklendi. Kazada, F.H.A. yaralandı.
Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra çevredeki hastaneye kaldırdı. Ekipler, kazaya yönelik soruşturma başlattı.

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