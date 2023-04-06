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Uzmanı açıkladı. Regl ağrısını hafifleten 10 tüyo

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç, regl ağrısıyla baş etmenin yolları hakkında bilgi vererek ağrıyı hafifletmenin tüyolarını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:17
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Regl ağrısını hafifleten 10 tüyo

Uzmanı açıkladı. Regl ağrısını hafifleten 10 tüyo
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Halk TV’de yer alan habere göre; Bazı kadınların regl dönemi hafif yorgunluklarla bazı kadınların ise şiddetli ağrılarla geçer ve çoğu zaman bununla nasıl baş edeceğini bilemediği bildirildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç regl ağrısıyla baş etmenin yolları hakkında bilgi verdi.

Sibel Malkoç, “Ağrı başladığında Ilık bir duş almak da ağrıyı azaltabilir. Germe egzersizleri gibi hafif egzersizler, yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler yararlı olabilir. Sigara ve alkol damarlarda daralma etkisi yaratarak ağrıları arttırabilir” sözleriyle önerilerde bulundu.

İŞTE O TÜYOLAR…

-Germe egzersizleri gibi hafif egzersizler, yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler yararlı olabilir.

-Sigara ve alkol damarlarda daralma etkisi yaratarak ağrıları arttırabilir.

-Karnın alt tarafını ellerle ovuşturmak ve sıcak uygulamak oldukça etkili olabilir. Sıcak uyguladığınızda kaslar gevşeyerek ağrıyı azaltabilir.

-Ağrı başladığında Ilık bir duş almak da ağrıyı azaltabilir.

-Ağrılar anatomik bir problem olmadan da fazla oluyorsa doğum kontrol hapları ile kontrol altına alınabilir. Bir doktora danışarak doğum kontrol haplarını başlamak ağrıyı tümden ortadan kaldırabilir.

-Ağrınızın başlayacağını hissettiğinizde uzanın, ağrı kesici alacaksanız hemen başlayın. Çünkü ağrı kesicilerin en etkili olduğu zaman ağrı başlarken aldığınız zamandır.

-Adetin ilk 3 gününde alınacak ağrı kesiciler, ağrı oturmadan geçici de olsa ciddi fayda sağlayacaktır.

-Yeşillikten zengin beslenen kadınlarda regl ağrılarının daha az olduğuna dair bilgiler vardır. Bu dönemde demir içeren besinler daha fazla tüketilmelidir.

-Sosyalleşerek veya hobilere yönelerek (kitap okumak, sevdiğiniz bir şey ile uğraşmak gibi) ağrı algısı bir miktar yönetilebilir.

-Regl ağrıları fazlaysa ve diyet, beslenme değişiklikleri, ağrı kesicilere cevap vermiyorsa bir doktora mutlaka danışmak gerekir.

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