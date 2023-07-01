Regl iken denize girilir mi sağlığa zararlı mı? Tampon ile denize girilir mi?

Editör: Ali Öncü

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan regl ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. İnternet kullanıcıları arama motorlarında tampon ile denize girilir mi? Regl iken denize girilir mi sağlığa zararlı mı? Sorularını sıkça aratmayı sürdürüyor. Peki, tampon ile denize girilir mi? Regl iken denize girilir mi sağlığa zararlı mı? İşte detaylar…

REGL İKEN DENİZE GİRİLİR Mİ?

Regl döneminde denize girmenin genellikle sağlık açısından zararlı olmadığı vurgulandı. Regl kanının suya karışması veya deniz suyundan herhangi bir sağlık riski oluşturmadığının bildirilmesi dikkat çekti. Lakin her kadının rahatsızlık seviyesi ve tercihleri farklı olabileceği bildirildi. Bazı kadınlar, regl döneminde deniz suyuyla temas etmekten veya hijyenik endişelerden dolayı rahatsızlık hissedebildiğinin altı çizildi.

TAMPON İLE DENİZE GİRİLİR Mİ?

Tampon kullanarak denize girmenin sağlık açısından herhangi bir zararı olmadığı ifade edildi. Tamponlar, regl dönemindeki kadınların kanı emerek sızıntıyı önlemek için kullandığı hijyenik ürünler olduğunun altı çizildi.

Denize girmek için tampon kullanmak, regl sıvısının suya geçmesini engeller ve rahat bir deneyim sağlayacağı bildirildi.

REGL DÖNEMİNDE DENİZE GİRMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELERDİR?

-Hijyenik ürün kullanın

-Tamponu düzenli olarak değiştirin

-Kendinizi rahat hissedin

REGL NEDİR?

Ergenlik döneminden başlayarak menopoz dönemine kadar her ay düzenli olarak gerçekleşen vajinal kanamalar; regl, âdet kanaması ya da menstrüasyon olarak tanımlanır. Regl döneminin süresi ve kanamanın miktarı kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

REGL AĞRISINA NE İYİ GELİR?

-Banyo

-Düzenli uyku

-Doğru beslenme

-Su tüketimi

-Sıcak su torbası

-Masaj

-Egzersiz

-İlaç kullanımı