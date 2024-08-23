Reha Muhtar ölüm döşeğindeyken Deniz Uğur mahkemeye bakın ne için başvurdu

Ünlü haber spikeri Reha Muhtar, evinde geçirdiği kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Muhtar’ın uyandırıldığı ve durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Muhtar’ın hastanede tedavisi devam ederken eski eşi Deniz Uğur, 15 yaşındaki oğlu Poyraz’ın, şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğu iddia etmişti.

15 yaşındaki Poyraz ise yaptığı açıklamada kaçırılma ve zorla alıkonma iddialarını yalanladı. Poyraz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Annem benim kaçırıldığımı söylüyor ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum.”

DENİZ UĞUR MAHKEMEYE BAŞVURDU

Yaşanan gelişmeler sonrası Deniz Uğur mahkemeye başvurarak oğlunun kendisine verilmesini istedi. Aile mahkemesi ise çocuğun fiilen Deniz Uğur’a verilmesine karar verdi. Mahkemenin kararını açıklayan Uğur şunları söyledi:

“Aile Mahkemesi derhal fiilen çocuğumun bana teslim edilmesine karar vermiştir. Süreç adli makamların kontrolünde devam etmektedir”

Uğur, oğlu Poyraz’ın evde tek kalamayacağını sözlerine ekledi.