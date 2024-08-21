Reha Muhtar'dan haber var. Flaş... Flaş...

Ünlü spiker Reha Muhtar, gece saat 01:00 sularında evinde yaşanan bir düşme olayı sonrasında acilen Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Reha Muhtar’ın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.

Hastaneden gelen sıcak habere göre Reha Muhtar'ın beyin kanaması durmuş ve doktorlar az sonra son durumu açıklayacak.

Reha Muhtar entübe edildi

BABASINA İLK MÜDAHALEYİ OĞLU YAPMIŞTI

Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz, babası Reha Muhtar’ın evinde merdivenlerden inerken korkuluklara tutunduğunu, ancak o an korkuluğun ansızın kırılmasıyla babasının acı bir şekilde merdivenlerden aşağı yuvarlandığını anlattı. Bu korkunç anlar, Poyraz’ın gözleri önünde, adeta bir kabus gibi yaşanmış.

Reha Muhtar'ın 15 yaşındaki oğlu olayın nasıl olduğunu anlattı. Nefes alamayan babasına nasıl yardım ettiğini açıkladı

Yağız, yerde hareketsiz yatan babasının nefes almadığını fark eder etmez, o yaşta bir çocuğun yapması beklenmeyen bir cesaretle, babasına kalp masajı yapmış. Reha Muhtar gözlerini araladığında, Yağız hızla komşularına koşmuş, yardım çağırmış. Ambulansla hastaneye kaldırılan babası, şu an doktorlar tarafından uyutuluyor. Doktorlar belki yarın uyandırabileceklerini söylemişler ama belirsizlik havada asılı kalmış durumda.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959’da İstanbul’da doğmuş, Türk televizyon dünyasında önemli bir yere sahip olan programcı, yorumcu ve haber sunucusu olduğu biliniyor.

Babası Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştığı için ailesi, kışları Ankara’da, yazları ise İstanbul’da yaşamaktaydı. Reha Muhtar, TED Ankara Koleji'nde ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı.

1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladığı meslek hayatında, 1985'te TRT'ye geçti ve burada Atina muhabiri olarak tanındı. Atina’da bulunduğu dönemde Yunanistan briç şampiyonu olmayı başardı. 1991 yılında CNN International'ın Crossfire programının bir benzeri olan Ateş Hattı adlı programı hazırlamaya başladı.

1993'te TRT'den ayrılıp Kanal D'ye transfer oldu. Ancak 1994 yılında Kanal D'nin el değiştirmesi üzerine tekrar TRT'ye döndü. 1995 yılında yeniden TRT'den ayrılarak Star TV'ye geçti ve kısa bir süre sonra Kanal D’ye geri döndü. 1996 yılında tekrar Kanal D'den ayrıldı ve Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu. 2000 yılında Akşam gazetesinde çalışmaya başladı.

2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. Ancak 2003 yılında Star TV’den ayrılarak Star gazetesinde yazarlık yapmaya devam etti. 2004 yılında atv’ye geçerek Akademi Türkiye jüriliği yaptı ve Sabah gazetesine transfer oldu.

2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, tekrar Show TV'ye döndü ve PişşTi adlı programı sundu. Ancak kısa bir süre sonra Show TV’den ayrıldı ve Vatan gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında FOX TV'de Çapraz Ateş programını sundu, ancak bu kanaldan da ayrıldı.

2008'de Kanal 1'e geçme planları olsa da gerçekleşmedi ve yine Show TV'de yarışma programı sunuculuğu yaptı. 2009 yılında CNN Türk'te Çok Farklı adlı programı sundu, ardından Kanaltürk'te Son Kale adlı programlarla ekranlarda yer aldı.

2011 yılında Kanaltürk'te Çok Farklı programını yaparken kanaldan ayrıldı. 2012 yılında TVem ile anlaşma planları olmasına rağmen bu gerçekleşmedi. Muhtar, Vatan Gazetesi'nde yazarlık yapmaya devam etmekte.

Özel Hayatı: Reha Muhtar, 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi; bu evlilik beş yıl sürdü. 2001 yılında ünlü sanatçı Nilüfer ile bir ilişkiye başladı ve bu ilişki 2003 yılında sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen ile yaşadığı ilişki magazin basınında geniş yer buldu. 2008 yılında oyuncu Deniz Uğur ile başlayan ilişkisi, 2010 yılında sona erdi. Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı’nın manevi babası olan Reha Muhtar’ın, Deniz Uğur'dan Mina ve Poyraz adında 2009 doğumlu ikiz çocukları bulunmakta.

Rol Aldığı Filmler ve Diziler:

Hayatım Roman (2000) - Kendi Rolü

Çalıştığı Gazeteler:

1983-1985: Milliyet

2000-2002: Akşam

2003: Star

2004-2006: Sabah

2006-: Vatan

Çalıştığı TV Kanalları:

1985-1993: TRT

1993-1994: Kanal D

1994-1995: TRT

1995: Star TV

1995-1996: Kanal D

1996-2002: Show TV

2002-2003: Star TV

2004-2006: atv

2006: Show TV

2007: FOX (kısa süreli)

2008: Kanal 1 (kısa süreli)

2008: Show TV

2009: CNN Türk

2009-2011: Kanaltürk