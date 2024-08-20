Reha Muhtar'ın oğlunun Nilüfer'in evinde olduğu iddia edildi. Avukat Feyza Altun duyurdu. Reha Muhtar'ın avukatı yalanladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Reha Muhtar'ın oğlunun Nilüfer'in evinde olduğu iddia edildi. Avukat Feyza Altun duyurdu. Reha Muhtar'ın avukatı yalanladı

Reha Muhtar ve sanatçı Nilüfer, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan büyük çabalarla Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişlerdi. Reha Muhtar'ın ikizlerinin annesinin 'çocuğumdan haber alamıyorum' açıklamalarının ardından avukat Feyza Altun, Muhtar'ın çocuğunun Nilüfer ve Yumlu'nun evinde olduğunu iddia etti. Muhtar'ın avukatı ise iddiayı yalanladı.

Ünlü spiker Reha Muhtar'ın gece saat 01:00'da evinde yüksekten düştüğü ve apar topar Maslak Acıbadem Hastanesi'ne götürülmüştü.

Reha Muhtar kimdir?Reha Muhtar kimdir?

Muhtar'ın entübe edildiği ve yüksekten düşmeye bağlı bir şekilde beyninde ve akciğerlerinde travmalar gerçekleştiği belirtilmişti.

Sağlık durumunun ciddi olduğu ve bilincinin kapalı olduğu belirtilmişti.

İKİLERİNİN ANNESİ 'ÇOCUĞUMA ULAŞAMIYORUM' DEMİŞTİ

Muhtar’ın ikiz çocuklarının annesi olan Deniz Uğur’dan açıklama gelmiş ve "Oğluma ulaşamıyorum. Reha beyin durumu hakkında da bir bilgim yok. Akşam beri oğlum telefonlarını açmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Reha Muhtar'ın ikizlerinin annesinden esrarengiz açıklamaReha Muhtar'ın ikizlerinin annesinden esrarengiz açıklama

AVUKAT FEYZA ALTUN MUHTAR'IN ÇOCUĞUNUN NİLÜFER'İN EVİNDE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Deniz Uğur'un açıklamaları sonrası avukat Feyza Altun, Muhtar'ın çocuğunun Nilüfer'in evinde olduğunu iddia ederek şu ifadeleri sosyal medya hesabından paylaştı:

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"ÇOCUK ABLASIYLA BİRLİKTE"

Öte yandan Feyza Altun'un iddialarının doğru olmadığı da sosyal medyada iddia edildi. Muhtar'ın çocuğunun ablası ile birlikte olduğu belirtildi.

REHA MUHTAR'IN AVUKATINDAN YALANMA: ÇİRKİN BİR İFTİRA

Feyza Altun'un iddialarına Reha Muhtar'ın avukatından yalanlama geldi.

Av. Mustafa Demiral şu ifadeleri kullandı:

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