Reha Muhtar'ın oğlunun Nilüfer'in evinde olduğu iddia edildi. Avukat Feyza Altun duyurdu. Reha Muhtar'ın avukatı yalanladı

Ünlü spiker Reha Muhtar'ın gece saat 01:00'da evinde yüksekten düştüğü ve apar topar Maslak Acıbadem Hastanesi'ne götürülmüştü.

Reha Muhtar kimdir?

Muhtar'ın entübe edildiği ve yüksekten düşmeye bağlı bir şekilde beyninde ve akciğerlerinde travmalar gerçekleştiği belirtilmişti.

Sağlık durumunun ciddi olduğu ve bilincinin kapalı olduğu belirtilmişti.

İKİLERİNİN ANNESİ 'ÇOCUĞUMA ULAŞAMIYORUM' DEMİŞTİ

Muhtar’ın ikiz çocuklarının annesi olan Deniz Uğur’dan açıklama gelmiş ve "Oğluma ulaşamıyorum. Reha beyin durumu hakkında da bir bilgim yok. Akşam beri oğlum telefonlarını açmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Reha Muhtar'ın ikizlerinin annesinden esrarengiz açıklama

AVUKAT FEYZA ALTUN MUHTAR'IN ÇOCUĞUNUN NİLÜFER'İN EVİNDE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Deniz Uğur'un açıklamaları sonrası avukat Feyza Altun, Muhtar'ın çocuğunun Nilüfer'in evinde olduğunu iddia ederek şu ifadeleri sosyal medya hesabından paylaştı:

"ÇOCUK ABLASIYLA BİRLİKTE"

Öte yandan Feyza Altun'un iddialarının doğru olmadığı da sosyal medyada iddia edildi. Muhtar'ın çocuğunun ablası ile birlikte olduğu belirtildi.

REHA MUHTAR'IN AVUKATINDAN YALANMA: ÇİRKİN BİR İFTİRA

Feyza Altun'un iddialarına Reha Muhtar'ın avukatından yalanlama geldi.

Av. Mustafa Demiral şu ifadeleri kullandı: