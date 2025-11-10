Türkiye Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi’ndeki skandallar zincirini konuşuyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, velinin dilekçesini şu şekilde özetledi:

Okulun tuvalet, lavabo, sınıfları temizlenmiyor.

Çeşmelerden su akmıyor.

Lavabolar sadece öğrencilerin sigara içmesi için kullanılıyor.

Dersler boş geçiyor.

Okuldaki disiplinsizlik öyle halde ki öğrenciler derste elektronik sigara içebiliyor.

Öğrenciler öğretmen masasında bile cinsel yakınlaşmalar yaşıyor.

Okula sürekli zorunlu bağış talep ediliyor.

Bir öğretmen öğrencisi reşit olduktan sonra eşinden boşanıp öğrencisiyle evlendi.

Okulun rehberlik öğretmeni danışan öğrencilerle müstehcen konuşmalar yapıyor.

VİDEO VE FOTOĞRAFLARI SAVCILIĞA VERDİLER

Velinin daha önce okula gidip kavga ettiğini ve mahkemelik olduğunu aktaran Terkoğlu, okulda yaşananlar nedeniyle öğrencisini devlet okulundan alıp özel okula verdiğini söyledi. Veli, anlattıklarını kanıtlayan video ve fotoğrafları da savcılığa verdiğini Terkoğlu belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, dilekçe sonrası soruşturma başlattı.

REHBERLİK ODASINDA YAŞANDI: DONDURMAYI ARKADAŞIN KADAR OLMASA DA SEN DE GÜZEL YALIYORSUN

Olay içerisindeki öğrencilerin ifadesi alındığını söyleyen Terkoğlu, Öğrenci B’nin rehberlik odasında farklı zamanlarda öğretmenin söylediklerini şu şekilde aktardı:

“Dondurmayı arkadaşın kadar olmasa da sen de güzel yalıyorsun. Seni ünlü yapabilirim ama belli koşulları olur. Modelliğe çok uygunsunuz. Ne zaman reşit olacaksınız? Benim 20 yaşında sevgililerim var, sizi organizasyon yaptığım kulüplere sokabilirim.”

"SENİ MODEL YAPSAK ETEK SATIŞ PATLAMASI YAPAR"

Terkoğlu olaylara dair üç öğrenciyle telekonferans yaptı. Telekonferansta öğrenciler şunları dile getirdi:

N.: Rehberliğe gittiğimde konu hep erkek arkadaşa geliyor. Neler yaşadığımızı malum cevabı alana kadar soruyor. Üç arkadaş dondurma yediğimiz sırada hangimizin daha iyi yaladığını karşılaştırdı. Bana fiziğimin güzel olduğunu, mankenlik ajansı olan arkadaşlarıyla görüşebileceğini söyledi.

B.: Telefon numaramı istedi, seneye reşit olduğunda beraber eğlenmeye gideriz dedi. Bir başka öğretmenin de cinsel içerikli videosu sosyal medyaya düştü. Öğrenciler birbirine yolluyordu.

Y.: Hep konuyu cinselliğe getiriyor. Odasının önünden etekle geçerken seni model yapsak etek satış patlaması yapar dedi.

"OKULDA SABUN YOK. PEÇETE YOK. TEMİZLİK YOK"

N.: Okulda sabun yok. Peçete yok. Temizlik yok. Öğretmenler çoğunlukla ders anlatmıyor. Öğrenciler ders sırasında sigara içmeye çıkıyor. Öğretmenlerin bazıları öğrencilerden sigara istiyor.

B.: Derslerin yüzde 80’i boş geçiyordu. Kimi zaman erkenden eve yolluyorlardı.

Y.: Okulda temizlik diye bir şey yok. Sınıflar pis. Çoğu ders boş geçiyor. Gelen öğretmen ders yapmıyor. Öğrenciler derse istediği gibi girip çıkabiliyor. Derste elektronik sigara içilebiliyor.