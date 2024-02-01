Rehinelerin aileleri içeriden gelecek iyi bir haber bekliyor

Kaynak: DHA / İHA
Rehinelerin aileleri içeriden gelecek iyi bir haber bekliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD'li bir firmaya ait fabrikada yakınları rehin tutulan vatandaşların kaygılı bekleyişi devam ediyor.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki P&G isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizinde 8’nici saate girildi. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi İbrahim Y. isimli şahıs tarafından rehin alındı.

Rehin alınanların yakınları saatlerdir fabrika çevresinde onlardan gelecek iyi bir haberi beklemekte.

“GAZZE'YE ÖZGÜRLÜK” VE “KAPILARI AÇIN” DEMİŞ

Gebze'de rehin alınan fabrika işçisinin yakını, saldırganla konuştuklarını açıkladı.

Rehinelerin yakınlarından bir vatandaş, saldırganla konuştuğunu söyleyerek, “Telefonla aradım açtı, 'İyiyim rehin alındık. Gazze'ye özgürlük' diyormuş, 'kapıları açın' diyormuş" dedi, kapattı hemen” diye konuştu.

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