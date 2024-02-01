Rehinelerin aileleri içeriden gelecek iyi bir haber bekliyor

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki P&G isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizinde 8’nici saate girildi. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi İbrahim Y. isimli şahıs tarafından rehin alındı.
Rehin alınanların yakınları saatlerdir fabrika çevresinde onlardan gelecek iyi bir haberi beklemekte.
“GAZZE'YE ÖZGÜRLÜK” VE “KAPILARI AÇIN” DEMİŞ
Gebze'de rehin alınan fabrika işçisinin yakını, saldırganla konuştuklarını açıkladı.
Rehinelerin yakınlarından bir vatandaş, saldırganla konuştuğunu söyleyerek, “Telefonla aradım açtı, 'İyiyim rehin alındık. Gazze'ye özgürlük' diyormuş, 'kapıları açın' diyormuş" dedi, kapattı hemen” diye konuştu.
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