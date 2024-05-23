Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay! Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay! Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Tahran'da cenaze töreni yapıldı. Cenaze töreninde Reisi ile kazada ölen kişilerden birinin tabutunun üzerindeki siyah türban koyuldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu yaşamını yitirmesi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve altı kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Tahran'da düzenlenen cenaze töreni, İran'ın Ruhani Lideri Ayetullah Hamaney'in Tahran Üniversitesi'nde kıldırdığı namazla başladı. Ardından, İran bayrağına sarılı tabutlar, omuzlarda taşınarak Tahran'ın merkezindeki Azadi Meydanı'na getirildi.

SİYAH TÜRBAN NEDEN KONUR?

Associated Press haber ajansının aktardığına göre, cenaze töreninde dikkat çeken detaylardan biri, helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve diğer yetkililerin tabutlarının İran bayrağına sarılı olmasıydı. Ayrıca, bir kişinin tabutunun üzerinde siyah bir türbanın bulunması, AP tarafından, ölen kişinin Hz. Muhammed'in soyundan biri olduğunu belirtmek için konulduğu şeklinde yorumlandı.

rwsgb.png

AMERİKA'YA ÖLÜM SLOGANLARI ATILDI

Cenaze namazının ardından, Reisi'nin tabutunun omuzlarda "Amerika'ya Ölüm!" sloganları eşliğinde taşındığı bildirildi. Binlerce kişinin takip ettiği kamyon, yoğun ilgiyle karşılandı.

GÖZLER HAMANEY'İN OĞLUNA YÖNELDİ

Reisi'nin ölümü, uzun süredir sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açan 85 yaşındaki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine kimin geçeceği sorularını gündeme getirdi. New York Times gazetesinin aktardığına göre, Reisi, Hamaney'in yerine geçebilecek potansiyel bir aday olarak görülüyordu. Ancak, Reisi'nin ölümüyle birlikte dikkatler, Hamaney'in oğluna yönlendirildi.

REİSİ'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ

İlgili Haberler
Simpsonlar Reisi'nin öleceğini de mi bildi? Gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız
Selçuk Bayraktar Reisi operasyonunu anlattı. O gece ben de oradaydım
Son Haberler
Ali Koç kararını verdi Spor
Ali Koç kararını verdi
Getir’e kimlere çökmeye çalışıyor? İş dünyası koridorlarını çalkalayan olay Ekonomi
Getir’e kimlere çökmeye çalışıyor? İş dünyası koridorlarını çalkalayan olay
Tuvalet yaparken yanmanız varsa dikkat! Uzmanlardan kritik uyarılar Sağlık
Tuvalet yaparken yanmanız varsa dikkat! Uzmanlardan kritik uyarılar
Final maçında ortalık fena karıştı Spor
Final maçında ortalık fena karıştı
Bakanlık Limak’a 15 milyon lira kira ödeyecek. Tasarruf bunun neresinde? Gündem
Bakanlık Limak’a 15 milyon lira kira ödeyecek. Tasarruf bunun neresinde?
Edirne'de 21 kaçak yakalandı Yerel Haberler
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Türkan Şoray herkesi korkuttu Magazin
Türkan Şoray herkesi korkuttu