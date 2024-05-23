Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay! Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu yaşamını yitirmesi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve altı kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Tahran'da düzenlenen cenaze töreni, İran'ın Ruhani Lideri Ayetullah Hamaney'in Tahran Üniversitesi'nde kıldırdığı namazla başladı. Ardından, İran bayrağına sarılı tabutlar, omuzlarda taşınarak Tahran'ın merkezindeki Azadi Meydanı'na getirildi.

SİYAH TÜRBAN NEDEN KONUR?

Associated Press haber ajansının aktardığına göre, cenaze töreninde dikkat çeken detaylardan biri, helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve diğer yetkililerin tabutlarının İran bayrağına sarılı olmasıydı. Ayrıca, bir kişinin tabutunun üzerinde siyah bir türbanın bulunması, AP tarafından, ölen kişinin Hz. Muhammed'in soyundan biri olduğunu belirtmek için konulduğu şeklinde yorumlandı.

AMERİKA'YA ÖLÜM SLOGANLARI ATILDI

Cenaze namazının ardından, Reisi'nin tabutunun omuzlarda "Amerika'ya Ölüm!" sloganları eşliğinde taşındığı bildirildi. Binlerce kişinin takip ettiği kamyon, yoğun ilgiyle karşılandı.

GÖZLER HAMANEY'İN OĞLUNA YÖNELDİ

Reisi'nin ölümü, uzun süredir sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açan 85 yaşındaki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine kimin geçeceği sorularını gündeme getirdi. New York Times gazetesinin aktardığına göre, Reisi, Hamaney'in yerine geçebilecek potansiyel bir aday olarak görülüyordu. Ancak, Reisi'nin ölümüyle birlikte dikkatler, Hamaney'in oğluna yönlendirildi.

REİSİ'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ