28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Pharmalex Holding GmbH'nin tek kontrolünün AmerisourceBergen Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:05
Takip Et

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
+
Aa
-

Rekabet Kurulu, bazı sektörlere ilişkin devralma ve menfi tespit başvurularını karara bağladı.

Asta Cennetköy Turizm ve İşletmecilik AŞ'nin paylarının bir kısmının PD Turizm ve Gayrimenkul AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

C.B.K. Soft Yazılım Donanım Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, halihazırda ortak kontrol sahibi olan Information Fort LLC aracılığıyla, Iron Mountain Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin sahip olduğu Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ hisselerinin, Artaş İnşaat San. ve Tic. AŞ ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine menfi tespit belgesi verilmesine karar verildi.(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
1
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
2
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
3
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
4
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
6
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
7
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿50 milyonluk devre mülk vurgununda yeni gelişme
﻿50 milyonluk devre mülk vurgununda yeni gelişme
﻿50 milyonluk devre mülk vurgununda yeni gelişme
﻿Çok lezzetliler ama damarları büzüyorlar
﻿Çok lezzetliler ama damarları büzüyorlar
﻿Çok lezzetliler ama damarları büzüyorlar
﻿Üzerine oturduğu sokak köpeğini boğmaya çalıştı
﻿Üzerine oturduğu sokak köpeğini boğmaya çalıştı
﻿Üzerine oturduğu sokak köpeğini boğmaya çalıştı
﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.