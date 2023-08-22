Rekabet Kurulu iki gıda firmasına soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Aksaray Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ayrı ayrı soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

KAYNAK: AA
Rekabet Kurulu iki gıda firmasına soruşturma açtı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe üretici-tedarikçi olarak faaliyet gösteren Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Aksaray Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmalar Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmalarda elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu iki şirket hakkında ayrı ayrı soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Altay Bayındır'ın gideceği takım belli oldu Spor
Altay Bayındır'ın gideceği takım belli oldu
YKS’de çok yüksek puan aldığı halde ‘Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği’ni tercih eden öğrenci gerçeği açıkladı Güncel
YKS’de çok yüksek puan aldığı halde ‘Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği’ni tercih eden öğrenci gerçeği açıkladı
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı Güncel
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı
Tarımda enflasyon bir yılda üçte bir oranında arttı Ekonomi
Tarımda enflasyon bir yılda üçte bir oranında arttı
Endonezya ve Boeing’ten F-15 anlaşması Dünya
Endonezya ve Boeing’ten F-15 anlaşması
1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı