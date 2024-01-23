Rekabet Kurulu onay verdi Türk akaryakıt devi satıldı. 259 istasyonu 5 dolum tesisi bulunuyordu

Kaynak: Yeniakit
Rekabet Kurulu onay verdi Türk akaryakıt devi satıldı. 259 istasyonu 5 dolum tesisi bulunuyordu
Rekabet Kurulu, Türkiye’nin önde gelen akaryakıt şirketi Altınbaş Petrol A.Ş.’nin (Alpet) Zeren Group Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınmasına izin verdi. Bu kararla birlikte Alpet’in tüm hisseleri ve yönetimi Zeren Group’a geçti.

Türkiye'nin akaryakıt devi Altınbaş Petrol A.Ş.’nin (ALPET) satışına Rekabet Kurulu onay verdi. Kurulun onay kararının ardından dev akaryakıt şirketi Alpet’in tek kontrolü Zeren Group’a geçti.

Alpet, Türkiye genelinde 259 akaryakıt istasyonu ve 6 depolama ve dolum tesisi ile toplam 227.014m3 depolama kapasitesine sahip bir şirketti.

Alpet, Altınbaş Holding bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Zeren Group, farklı sektörlerde hizmet veren bir şirket. Mali müşavirlik, danışmanlık, bilgi teknolojileri, otomotiv, gayrimenkul yatırımı ve inşaat gibi alanlarda deneyimli ve güçlü bir portföye sahip.

Bu satın alma, Zeren Group’un sektörler arası çeşitliliğini ve büyüme potansiyelini artıracak. Alpet’in akaryakıt istasyonları ve depolama tesisleri, Zeren Group’un enerji sektöründeki varlığını güçlendirecek.

Bu işlem, Zeren Group’un sürdürülebilir ve rekabetçi bir şirket olma vizyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

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