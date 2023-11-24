Bir akaryakıt şirketi daha satılıyor. Akaryakıt sektöründe taşlar yerinden oynadı

Akaryakıt sektöründe satışlar peş peşe geliyor. BP'nin ardından Alpet'in satışı için Rekabet kuruluna başvuruldu. Üçüncü bomba ise bugün geldi. 460 milyon liraya özelleştirilen Türkiye Petrolleri'ni İsviçreli şirketin satın alınacağı iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bir akaryakıt şirketi daha satılıyor. Akaryakıt sektöründe taşlar yerinden oynadı

Akaryakıt sektöründe peş peşe satış haberleri geliyor. Önce BP'nin Türkiye'deki dağıtım ağı satıldı. Sonra da T-Bank’ı alarak bankacılık sektörüne adım atan Zeren Grup Alpet'i satın almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu. Son olarak ise Türkiye Petrolleri'nin İsviçreli şirkete satılacağı öne sürülüyor.

Akaryakıt dağıtım sektöründe taşlar yerinden oynadı. Sektörden, peş peşe satış haberleri geliyor.

Olcay Aydilek'in haberine göre, İlk bomba geçen hafta patladı. Hollandalı Vitol’e ait Petrol Ofisi Grubu, İngiltere merkezli enerji devi BP’nin Türkiye'deki akaryakıt dağıtım şirketini satın alacağını duyurdu. BP, 111 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyordu. Satışın, 2024'te tamamlanması bekleniyor.

Petrol Ofisi Grubu'nun ana hissedarı Vitol'ün yönetim kurulu üyesi Chris Bake, satış süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan ötürü son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam” dedi.

Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu da “Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE PETROLLERİ SATILIYOR MU?

Akaryakıt sektöründe kulisler bir kez daha hareketlendi. Kulislerde, Zülfikarlar Holding’e bağlı Türkiye Petrolleri ile İsviçre kökenli Gunvor arasında yürütülen görüşmelerin sonuçlandığı konuşuluyor. Buna göre Gunvor, 760’ı aşkın akaryakıt bayi bulunan TP Dağıtım’ı satın alacak. Tarafların, bu konuda anlaşmaya vardığı, Rekabet Kurumu’na hisselerin devri için başvuru yapıldığı ifade ediliyor.

Zülfikarlar Holding, TP Dağıtım’ı 2016 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) açtığı ihalede, 490 milyon TL bedelle satın almıştı.

ALPET İÇİN REKABET KURUMU'NA BAŞVURU

Akaryakıt dağıtım sektöründe sonuçlanmak üzere olan bir başka satış daha gündemde…
T-Bank’ı alarak bankacılık sektörüne adım atan Zeren Grup, Altınbaş Holding’e ait Alpet’i satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Alpet'in 300'e yakın istasyonu bulunuyor.

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