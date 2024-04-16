Rekabet Kurulu'ndan iki dev ilaç markasına rekor ceza

Kaynak: AA
Rekabet Kurulu'ndan iki dev ilaç markasına rekor ceza
Rekabet Kurulu, ilaç firmaları GlaxoSmithKline ve Abdi İbrahim'e uzlaşma sonucu toplam 217 milyon 685 bin 540 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, iki ilaç firmasına yönelik Rekabet Kurulunun yürüttüğü soruşturmayla ilgili detaylar paylaşıldı.

Kurulunda verdiği ara karara göre, teşebbüslerin sunduğu uzlaşma metinleri sonucu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 33 milyon 321 bin 564 lira, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 184 milyon 363 bin 976 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İki firmaya yönelik soruşturma, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları, rakipler arası rekabette hassas bilgi değişimi suretiyle anlaşma/uyumlu eylem içinde oldukları iddiasıyla başlatılmıştı.

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