Rekabet Kurulu'ndan kimya firmasına ceza

Kaynak: AA
Rekabet Kurulu'ndan kimya firmasına ceza

Rekabet Kurulu, Haks Hamzaoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Haks Kimya'ya 1,9 milyon lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Kimya firmasına rekabet cezası

Rekabet Kurulu, gıda işletmelerine satış yapan kimya firmasına cezayı kesti.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Nurse Harvey's ve Gifrer gibi markalarla gıda takviyesi, mama, kozmetik ve tıbbi ürünlerin satışını gerçekleştiren Haks Kimya'nın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, soruşturma sonucu firmanın kanunu ihlal ettiğine karar verdi ve teşebbüse 1 milyon 941 bin 954 lira idari para cezası kesti.

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