Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına ceza

Kaynak: AA
Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına ceza

Rekabet Kurulu, saç bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren CHI Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 93 bin 776 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia edilen kozmetik firmasına idarii para cezası.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, CHI Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ hakkındaki soruşturma ceza tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, CHI Kozmetik'in özellikle e-ticaret satış kanalı üzerinden liste fiyatlarından düşük fiyata satan satıcılara müdahale ettiği belirlendi.

e-Ticaret platformlarında ürün satışı yapan yeniden satıcıların liste fiyatlarına uymaması durumunda ise mağaza kapama veya mağaza yetkisinin geri alınması gibi yaptırım mekanizmalarının tehdit unsuru olarak öne sürüldüğü ve uygulamaya koyulduğu tespit edildi.

Kurul, firmanın, bu gerekçelerle Kanun'u ihlal ettiği sonucuna ulaştı.

Bu kapsamda, CHI, BioSilk, Plex markalarıyla saç bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren CHI Kozmetik'e, kendisinden ürün alıp yeniden satan şirketlerin perakende fiyatına müdahale ettiği gerekçesiyle 93 bin 776 lira idari para cezası verildi.

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