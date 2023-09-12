Rekabet Kurulu'ndan kozmetik ve gıda firmalarına soruşturma

Rekabet Kurulu, bazı kozmetik ve gıda takviyesi şirketleri hakkında soruşturma açtı

KAYNAK: AA
Rekabet Kurulu'ndan kozmetik ve gıda firmalarına soruşturma

Rekabet Kurulu, Amway Türkiye Ltd. (merkezi ABD Delaware) İzmir Şubesi, Ersağ Organizasyon Temizlik Kozmetik Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi, Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ve Tiens İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyeleri sektöründe doğrudan satış yöntemiyle faaliyet gösteren teşebbüslerin, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit ederek veya internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Amway Türkiye Ltd. İzmir Şubesi, Ersağ Organizasyon Temizlik Kozmetik Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi, Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ve Tiens İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Öne Çıkanlar
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
Son Haberler
Alaçatı’da ormana sıçrayan yangın kontrol altında Güncel
Alaçatı’da ormana sıçrayan yangın kontrol altında
Putin Ukrayna'ya F-16 tedarikinin çatışmayı uzatacağını söyledi Dünya
Putin Ukrayna'ya F-16 tedarikinin çatışmayı uzatacağını söyledi
WhatsApp'taki sınırlama kalkıyor. Uygulamalar arası mesajlaşma geliyor Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'taki sınırlama kalkıyor. Uygulamalar arası mesajlaşma geliyor
Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı. İşte son sayı Ekonomi
Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı. İşte son sayı
UEFA’nın iki yüzlülüğü tescillendi. Türkiye’de yasaklanmıştı Spor
UEFA’nın iki yüzlülüğü tescillendi. Türkiye’de yasaklanmıştı
Esenyurt’ta sınıflardaki öğrenci sayısı 60’ı aştı. Başka okula gitmek isteyenlerden 30 bin TL istediler Güncel
Esenyurt’ta sınıflardaki öğrenci sayısı 60’ı aştı. Başka okula gitmek isteyenlerden 30 bin TL istediler
800 rakımlı köyde yetişiyor bahçede kilosu 40 TL. Hasadı 20 gün rötar yaptı Güncel
800 rakımlı köyde yetişiyor bahçede kilosu 40 TL. Hasadı 20 gün rötar yaptı