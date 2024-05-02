Rekabet Kurulu'ndan şirket devralmalarına onay

Rekabet Kurulu'ndan şirket devralmalarıyla ilgili açıklama...Rekabet Kurumunun internet sitesinde yapılan duyuruda, kurulun, Türkiye Futbol Federasyonu ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ arasında imzalanan sözleşmeye bireysel muafiyet tanıtı.

Sincanlı Oto ve Traktör Gereçleri Ticaret ve Sanayi AŞ'nin, TVH Parts NV tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Kurul, Zirve Holding AŞ ve Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolündeki ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'nin belli orandaki hissesinin Topalipo a.s.ye devredilmesi ve ortak kontrol tesis edilmesi işlemini uygun buldu.

Afyonkarahisar İcra Müdürlüğü tarafından icra yoluyla satışa çıkarılan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait ilgili gayrimenkul ve bu gayrimenkulün üzerindeki menkul malların, Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından ihale satılmasına izin verdi.

Kargaz Kars Ardahan Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ ile Serhat Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin tamamının Bahattin Demircan ve Orhan Babaoğlu devredilmesine Kurul izin verdi.

Integrated Media Company LLC'nin tek kontrolünün The Public Investment Fund tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Carlyle Group'un tamamına sahip olduğu iştiraki Veritas Holdings Ltd'nin veri koruma hizmetleri iş kolunun, Cohesity lnc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.