Rekabet Kurulu'ndan şirket devralmalarına onay

Kaynak: AA
Rekabet Kurulu'ndan şirket devralmalarına onay
Rekabet Kurulu, bazı devralma, bireysel muafiyet ve ortak muafiyet başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurulu'ndan şirket devralmalarıyla ilgili açıklama...Rekabet Kurumunun internet sitesinde yapılan duyuruda, kurulun, Türkiye Futbol Federasyonu ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ arasında imzalanan sözleşmeye bireysel muafiyet tanıtı.

Sincanlı Oto ve Traktör Gereçleri Ticaret ve Sanayi AŞ'nin, TVH Parts NV tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Kurul, Zirve Holding AŞ ve Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolündeki ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'nin belli orandaki hissesinin Topalipo a.s.ye devredilmesi ve ortak kontrol tesis edilmesi işlemini uygun buldu.

Afyonkarahisar İcra Müdürlüğü tarafından icra yoluyla satışa çıkarılan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait ilgili gayrimenkul ve bu gayrimenkulün üzerindeki menkul malların, Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından ihale satılmasına izin verdi.

Kargaz Kars Ardahan Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ ile Serhat Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin tamamının Bahattin Demircan ve Orhan Babaoğlu devredilmesine Kurul izin verdi.

Integrated Media Company LLC'nin tek kontrolünün The Public Investment Fund tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Carlyle Group'un tamamına sahip olduğu iştiraki Veritas Holdings Ltd'nin veri koruma hizmetleri iş kolunun, Cohesity lnc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Son Haberler
Seyir halindeki minibüste yangın Gündem
Seyir halindeki minibüste yangın
ABD polisi gözünü kırpmadan öldürdü Ortaokul öğrencisi silahla okulu bastı Dünya
ABD polisi gözünü kırpmadan öldürdü Ortaokul öğrencisi silahla okulu bastı
6 yıldır aranan firari kıskıvrak yakalandı Gündem
6 yıldır aranan firari kıskıvrak yakalandı
TFF'den Yılmaz Vural kararı. Görenler havalara uçtu Spor
TFF'den Yılmaz Vural kararı. Görenler havalara uçtu
Kars'ta 8 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Kars'ta 8 kişi tutuklandı
Taş Kağıt Makas'ta kartlar yeniden dağıtıldı. Sır perdesi aralanıyor Magazin
Taş Kağıt Makas'ta kartlar yeniden dağıtıldı. Sır perdesi aralanıyor
Abdülkadir Selvi'yi herkesin içinde fırçaladılar! Saray’dan büyük darbe Gündem
Abdülkadir Selvi'yi herkesin içinde fırçaladılar! Saray’dan büyük darbe