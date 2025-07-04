Rekabet Kurulu'ndan Spotify hakkında inceleme... Bakan hedef almıştı!

Kaynak: AA
Rekabet Kurulu'ndan Spotify hakkında inceleme... Bakan hedef almıştı!

Rekabet Kurulu, dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, incelemede müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddialar araştırılacak ve Spotify'ın Türkiye'de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak.

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Dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında başlatılan inceleme kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılarla içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetler de mercek altına alınacak.

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Ayrıca Spotify'ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.

BAKAN İŞARET VERMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify platformunda yayımlanan bazı içeriklere ilişkin, "Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki mesele haline gelmiştir" ifadesini kullandı.

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