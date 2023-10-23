Rekabet Kurulu’ndan sürücü kurslarına soruşturma

Rekabet Kurulu, rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunduğu öne sürülen 13 sürücü kursu ile 1 danışmanlık firması hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu’ndan sürücü kurslarına soruşturma

Rekabet Kurulu, fiyat tespiti yaparak rekabet ihlali gerçekleştirildiği öne sürülen 13 sürücü kursu ile 1 danışmanlık firması hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 21 Eylül’de gerçekleştirilen toplantısında, Uşak’ta sürücü kursu olarak faaliyet yürüten bazı firmaların fiyat tespiti yaparak, rekabet ihlalinde bulunduğu iddialarını ele aldı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri yeterli bulan kurul üyeleri, 13 sürücü kursu ile bu kurslara danışmanlık hizmeti veren 1 firma hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Soruşturma heyetince, 14 firma hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ‘Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar’ başlıklı 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin çalışma yapılacak.

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