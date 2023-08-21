Rekabet Kurulu'ndan Uludağ ve Namet'e soruşturma

Rekabet Kurulu, Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ ve Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında3 maddeyi ihlal ettiği gerekçesi ile soruşturma açılmasına karar verdi.

KAYNAK: AA
Rekabet Kurulu'ndan Uludağ ve Namet'e soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ'nin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un "Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Sitede yayımlanan bir başka duyuruda da Kurul'un, Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle ilgili kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma açılmasını uygun bulduğu belirtildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Ölü Deniz'i bitirdiler, gözü Göcek'e diktiler Güncel
Ölü Deniz'i bitirdiler, gözü Göcek'e diktiler
Ali Poyrazoğlu'na domuz saldırdı Magazin
Ali Poyrazoğlu'na domuz saldırdı
Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı kahvenin fiyatı bakın kaç lira oldu Sağlık
Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı kahvenin fiyatı bakın kaç lira oldu
Vergisiz telefon alımında şartlar nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? Keşfet
Vergisiz telefon alımında şartlar nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?
Özbekistan'dan Ukrayna'ya insani yardım Dünya
Özbekistan'dan Ukrayna'ya insani yardım
Mor lahana turşusu için bilinmesi gereken aşçılık tüyosu. Mor lahana turşusu 5 dakikada servise hazır Yemek Tarifleri
Mor lahana turşusu için bilinmesi gereken aşçılık tüyosu. Mor lahana turşusu 5 dakikada servise hazır
Ronaldo Araplardan dehşet para alınca böyle görüntülendi. Para sen nelere kadirsin Spor
Ronaldo Araplardan dehşet para alınca böyle görüntülendi. Para sen nelere kadirsin