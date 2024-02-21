Rekabet Kurulundan ünlü çikolata firmasına dev ceza

Kaynak: AA
Rekabet Kurulundan ünlü çikolata firmasına dev ceza
Rekabet Kurulu, dünyaca ünlü çikolata firmasına milyonlarca lira ceza kesti.

Rekabet Kurulu, ünlü çikolata firmasına ceza yağdırdı. Cezaya gerekçe olarak şirketin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek olarak gösterdi. Kurul, şirketin bu gerekçelerle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği iddiasında bulunmuştu.

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DEV CEZA

Rekabet Kurulu'nun dev çikolata firması Nestle'ye 346 milyon 911 bin 505 lira idari para ceza kestiği açıklandı.

Rekabet Kurulunun kendi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kurul'un, çikolata şirketini, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Dosyayı değerlendirmeye alan Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin ilgili kanunu ihlal ettiğine ve teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, teşebbüse 346 milyon 911 bin 505 lira idari para cezası verilmesini oy birliğiyle onayladı.

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