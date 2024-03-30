Rekabet Kurulu'ndan ünlü markaya dev ceza!

Kaynak: AA
Rekabet Kurulu'ndan ünlü markaya dev ceza!
Rekabet Kurumu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ’ye uzlaşma sonucu 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Duyuruda, ABC Deterjan'ın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ifade edildi.

Tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi belirtilen açıklamada, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettiğini kabul ettiğine yer verildi.

ABC DETERJAN'A 4 MİLYONLUK CEZA

Bu kapsamda, soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verildiği bildirildi.

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