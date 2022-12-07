7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rekabet Kurulu’ndan 'zincir market' açıklaması

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada zincir marketlerin sözlü savunmalarının alındığını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 20:15
Takip Et

Rekabet Kurulu’ndan 'zincir market' açıklaması

Rekabet Kurulu’ndan 'zincir market' açıklaması
+
Aa
-

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada, firmaların sözlü savunmalarını dinledi.

Rekabet Kurulu, 5'i zincir market 20 teşebbüs hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri yönündeki iddialar üzerinden soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, sözlü savunma aşamasına gelinmişti.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Taraflar savunmasını tamamlamış olup toplantı sona ermiştir. Kurulumuz, soruşturmaya ilişkin nihai kararını verdikten sonra kararın tefhimi 22 Aralık 2022 günü yapılacaktır. Karar, tefhim tarihinden önce alınması durumunda, Kurumumuz internet sitesinden de duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
2
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
4
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
5
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
6
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
7
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿2. Dünya Savaşı kurbanları için Almanya'dan anıt isteği
﻿2. Dünya Savaşı kurbanları için Almanya'dan anıt isteği
﻿2. Dünya Savaşı kurbanları için Almanya'dan anıt isteği
﻿ 22 yaşındaki Üniversiteli Beyza’nın şüpheli ölümü
﻿ 22 yaşındaki Üniversiteli Beyza’nın şüpheli ölümü
﻿ 22 yaşındaki Üniversiteli Beyza’nın şüpheli ölümü
﻿MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları iddia edilen 16 sanıktan 5'i tahliye edildi
﻿MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları iddia edilen 16 sanıktan 5'i tahliye edildi
﻿MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları iddia edilen 16 sanıktan 5'i tahliye edildi
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.