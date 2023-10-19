Reklam Kurulu o şirketlere acımadı: Aldatıcı reklamlara 76 milyon lira para cezası

Reklam Kurulu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar dolayısıyla, yılın 10 aylık döneminde, 75 milyon 835 bin 314 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

KAYNAK: AA
Reklam Kurulu o şirketlere acımadı: Aldatıcı reklamlara 76 milyon lira para cezası

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, bu ay gerçekleştirilen kurul toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara, erişim engeli de dahil pek çok yaptırım uygulandığı bildirildi.

Kurulun, ekim ayı toplantısında, medyumluk, bebek suyu tanıtımları, gramaj değişimi ve gizli zamlara ilişkin incelemeleri gündemine aldığına işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Reklam Kurulunun ekim ayı toplantısında görüşülen 139 dosyadan 125'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası ve ayrıca 40 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Kurul tarafından yılın 10 ayında 1662 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1470 dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte 75 milyon 835 bin 314 lira idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 78 dosyada erişimin engellenmesine karar verildi."

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İNANÇ İSTİSMARCILARININ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM ENGELİ

Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformları ile çeşitli internet siteleri üzerinden erişim sağlayarak tüketicilerin inanç ve duygularını korku, baskı ve hurafelerle istismar edecek şekilde yapılan medyum, büyü ve fal tanıtımlarının reklam mevzuatına aykırı olduğunun tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda 39 internet sitesi hakkında, reklamları durdurma cezası ile erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

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"BEBEK SUYU" TANITIMLARI

Bebek ürünlerinin satışının yapıldığı mağazalar ile internet ortamındaki satışların da toplantıda ele alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ebeveynlerin bebek ürünlerine ilişkin hassasiyetlerini istismar edecek şekilde çeşitli markalara ait kaynak sularının veya mineralli suların 'bebek suyu' adı altında 'bebeklerin kemik gelişimine destek olacağı', 'böbrek sağlıklarını olumlu etkileyeceği', 'sağlıklı beslenmelerine katkı sağlayacağı' gibi ifadelerle tanıtımının yapıldığı tespit edildi. 'Bebek suyu' ismi ile satış için zorunlu olan yasal iznin alınmadığı, anılan ürünün bebeklere özel bir içerik ile denetimden geçmeden satışa arz edildiği ve dolayısıyla söz konusu ürünün bebek sağlığını olumlu etkileyeceğine yönelik ifadelerin mevzuata aykırı olup, bu şekilde yapılan tanıtımın tüketicileri yanıltıcı olduğuna karar verilmiştir."

"GRAMAJ HİLESİ"YLE YAPILAN GİZLİ ZAMLARA DA CEZA VERİLDİ

Açıklamada, satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışlara da değinildi.

Bunların tüketicilerce fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin tercih ve davranışlarına etki ederek nihai olarak gerçekleştirecekleri alışverişlerde ticari etiğe uygun olmayan içerik üretimleri, mevzuata aykırı hareketler, yanıltıcı ve yanlış bilgilendirme sebebiyle uğrayabilecekleri mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir."

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