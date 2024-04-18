Rekor üstüne rekor! Kilosu 234 bin liraya satıldı

Japonya’da son derece ilginç bir satış gerçekleşti. Açık artırmada yeşil çayın kilosu 7 bin 200 dolardan alıcı buldu.

Ünlü yeşil çay bölgesi Şizuoka’da mevsimin ilk hasadında, çay yaprağının kilogramı 1,11 milyon yenden (yaklaşık 7 bin 200 dolar) alıcı bularak rekor kırdı.

Bu satış 1957’den beri düzenlenen geleneksel çay pazarında gerçekleşti. Ülke genelinde tüketilen popüler “yabukita” tip yeşil çay yapraklarının kilogramı da aynı şekilde rekor fiyata satıldı.

Çiftçilerin bağlı bulunduğu Ryogoçi Çay Endüstri Birliği Başkanı Hideki Moçizuki, “Keyifli kokusu olan bir çay ürettik. Tadını ve aromasını insanların beğeneceğini umuyoruz” şeklinde konuştu. Bu yıl soğuk havanın etkisi nedeniyle çay rekoltesinin azalması, satış fiyatlarını artırdı. Ortalama çay fiyatı kilogram başına 77 bin 637 yen (501 dolar) oldu.