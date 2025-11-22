Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un köşesinde yer alan bilgilere göre; hayatı okyanusların derinliklerinde, sürekli kamplarda ve zorlu antrenmanlarda geçen Şahika’nın âşık olduğunu duymak hepimizi hem şaşırttı hem de çok mutlu etti.

Kalbini kaptırdığı isim ise magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim: Hem Türkiye’de hem yurtdışında dikkat çeken projelere imza atan ünlü mimar Haldun Kilit.

Çift harika anlaşıyor ve birbirlerine inanılmaz derecede iyi geliyor.

Geçen hafta sonu Kahire’ye romantik bir tatil yapan âşıklar, Art D’Égypte’in beşinci edisyonunda Mert Ege Köse’nin Ayça Okay konseptiyle hazırlanan “The Shen” adlı dev heykeli birlikte gezdi. Mutlulukları sonsuza dek sürsün.

ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?

Şahika Ercümen, 16 Ocak 1985 Çanakkale doğumlu Türkiye’nin en başarılı kadın serbest dalış sporcusu ve dünya rekortmenidir.

Aynı zamanda diyetisyen, sualtı belgesel yapımcısı ve deniz koruyucusudur.

Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur. 2006’da serbest dalışa başlamış, CMAS ve AIDA onaylı dünya şampiyonaları ile Dünya Kupaları’nda 100’ün üzerinde altın madalya kazanmıştır.

Kasım 2025 itibarıyla aktif dünya rekorları:

• Paletsiz İp Destekli (CWT-Mono): 107 metre (Ekim 2025, Kaş – Türkiye’nin en derin dalışı)

• Değişken Ağırlıklı Paletli (VWT): 130 metre

• Sabit Ağırlıklı Paletli (CWT): 110 metre

• Paletsiz Sabit Ağırlıklı (CNF): 70 metre

Kadın-erkek ayrımı olmaksızın Türkiye’nin en derin dalış rekorunun da sahibidir. 2023’te Antarktika’da –47 metre ile Guinness rekoru kırmıştır.

İlk Türk kadın profesyonel serbest dalgıç olan Şahika, Akdeniz foklarını koruma ve “Türkiye’nin En Derin Kadınları” projeleriyle 81 ilde 81 kadın dalgıç yetiştirmiştir.

National Geographic ve TRT Belgesel için sualtı çekimleri yapmış, 2022’de Forbes Türkiye’nin “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesine girmiştir.

Derinliklerde sınırları zorlayan, çevre ve kadın projeleriyle ilham veren Türkiye’nin “derin mavideki kızı”dır.

HALDUN KİLİT KİMDİR?

Haldun Kilit, 1970 Antalya doğumlu ödüllü iç mimar ve tasarımcıdır. Bilkent Üniversitesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü 1992 mezunudur.

1996’da kurduğu AHK Interiors (AHK Worldwide) ile Türkiye, Dubai, Azerbaycan ve Avrupa’da 200’den fazla lüks otel, rezidans, AVM ve konut projesine imza atmıştır.

Projelerinde Türk malzemesini (yüzde 75 Türkiye menşeli) ve sürdürülebilir tasarımı ön planda tutar. Toplam iş hacmi 650-700 milyon doları bulan şirketi uluslararası birçok ödül kazanmıştır.