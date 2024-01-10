Rektör açık açık itiraf etti: Ben bile torpil yaptırıyorum

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir etkinlik düzenledi. Rektör Nurullah Okumuş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Okumuş, yaptığı konuşma sırasında açık açık torpil yaptırdığını söyledi. Üniversitenin diş hekimliği fakültesinden randevu almanın çok zor olduğunu ileten Okumuş, bu nedenle torpil yaptırdığını ifade etti.

Rektör Okumuş, “Birçok diş bölümümüzde hekim yokken, hoca yokken biz de üç hoca var. Birçok üniversitenin gıpta ile baktığı durumdayız. Peki bu insanlar buraya niye geliyor onu da söyleyeyim. Diş hekimliğinde akademisyen sayısını artırdık. Asistan sayısını artırdık. Diş hekimliği fakültesi açıldı, oraya öğrenci almaya başladık. Buradaki öğrencilerin staj uygulamaları bize ciddi avantaj sağladı.” sözleriyle üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi’ne övgüler düzdü.

Sözlerinin devamında fakültenin full kapasiteli olmasından dolayı çok fazla şikayet geldiğini ve insanların randevu alamadıklarını söylediklerini belirten Okumuş, kendisinin de randevu alamadığı için torpil yaptırdığını şu sözlerle ifade etti: “Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde kapanıyor, anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var.”