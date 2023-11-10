Rektör Meryem Tuncel'e 4X4 araç. Üniversiteden özel ihale açıldı

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, üniversite rektörlerinin makam aracı yarışına Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel de eklendi. Çukurova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, makam aracı alımı için ihale açtı.

İhalenin ayrıntıları, “Rektörlük makamında kullanılmak üzere” alınacak aracın lüks özelliklerini gözler önüne serdi.

İHALE ONAYI 20 EKİM'DE ALINDI

Çukurova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, “Rektörlük Makamında Makam Aracı Olarak Kullanılmak Üzere Binek Otomobil” ihalesinin onayını 20 Ekim’de aldı. İhalenin ise 9 Kasım’da düzenlendiği bildirildi.

İhale kapsamında hazırlanan ve piyasada, fiyatı 2 milyon TL’ye yaklaşan bir modele işaret eden teknik şartnamede belirtilen bazı özellikler şöyle kaydedildi:

• Model: 2,0 TDI SCR 200 PS DSG 4X4

• Koltuk Rengi: Deri - Havana Kahverengisi

• Motor Gücü: 200 hp

• Şanzıman: 7 vites / 4X4 Otomatik DSG

LÜKS MAKAM ARACI ALAN ÜNİVERSİTELER

Çukurova Üniversitesi’nin lüks makam aracı ihalesi sonrası, akıllara lüks makam aracı alan rektörleri getirdi.

Lüks makam aracı alan bazı üniversiteler şöyle sıralandı:

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

- Düzce Üniversitesi

- Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi