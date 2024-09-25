Rektör Prof. Dr. Yılmaz öğrencilerle bir araya geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rektör Prof. Dr. Yılmaz öğrencilerle bir araya geldi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşlıçiftlik yerleşkesini gezerken öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Gezi sırasında Rektör Yılmaz'a rektör yardımcıları, rektör danışmanları, dekanlar ve öğretim üyeleri eşlik etti. Yeni yapılan TOGÜ Dükkan ve TÖMER binasında incelemeler yapan TOGÜ yönetimi, akabinde merkezi yemekhane önünde bulunan stantları ziyaret etti.

Taşlıçiftlik yerleşkesinde öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Yılmaz yeni kayıt olan öğrencilere üniversite ilgili bilgiler aktardı. Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Fatih Yılmaz öğrencilere başarılı bir dönem diledi.

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