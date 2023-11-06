Remzi Özdemir canlı yayında büyük ahlaksızlığı açıkladı

Yeniçağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir katıldığı canlı yayında büyük ahlaksızlığı açıkladı. Özdemir, çalışanların nasıl koşullarda çalıştığını anlattı.

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
Remzi Özdemir canlı yayında büyük ahlaksızlığı açıkladı

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Türkiye’de 3 milyon 223 bin kayıtlı işsiz var ancak bu rakamın açıklanandan çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar iş bulabilseler bile işverenlerin öne sürdüğü şartlar ise ‘bu kadar da olmaz’ dedirtiyor.

Tele1 canlı yayınında açıklamalar yapan Yeniçağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir, iş arayan ve çalışan vatandaşların karşılaştığı içler acısı durumu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın krizden haberinin olmadığını belirten Özdemir “Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri danışmanlarının raporlarına göre söylediğini inanıyorum. Cumhurbaşkanı’nın dışarda yaşanan krizden, bunalımdan haberinin olmadığını düşünüyorum. Eğer haberi olmuş olsaydı herhalde Cumhurbaşkanı’nın buna müdahale ederdi çünkü gerçekten büyük bir kriz var” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÇALIŞACAK HERKESE İŞ VAR”

Asgari ücretin altında ve sigortasız çalışmaya kabul eden herkesin iş bulabildiğini vurgulayan Özdemir, “Mesela isteyene iş deniyor. Evet, Cumhurbaşkanı bu konuda haklı. Türkiye’de isteyen herkes iş bulabiliyor. Nasıl bulabiliyor? Tıpkı Suriyeliler ya da Afganlarla eşit muamelede asgari ücretin altında hatta sigortasız çalışmayı kabul ederseniz kesinlikle iş var Türkiye’de. Bakın burada bilgisayar mühendisine de var aklınıza gelebilecek herkese de var” şeklinde konuştu.

Bilgisayar mühendisine 18 bin lira maaş verilmesine tepki gösteren Özdemir ”Dün bir esnaf kuruluşunun ya da iş dünyasından bir kuruluşun bir açıklaması vardı. İnsanların iş beğenmediğini, bilgisayar mühendislerine asgari ücretin üzerinde 18 bin lira para verdiklerini söyledi. Allah aşkına, bir bilgisayar mühendisi kolay mı yetişiyor bu ülkede? Siz bu insana 18 bin lira ücret verirseniz, sıradan bir devlet memuru 23 bin lira ücret alırken siz Türkiye’de ilk 1000’e girerek okumuş bu pırlanta gibi çocuklara 18 bin lira ya da asgari ücreti nasıl layık görürsünüz? Bu insanlar gelip çalışır mı? Doğal olarak yurt dışına gidiyorlar. Bir de okuyup da yurt dışına gidemeyenler var” dedi.

SİGORTA PRİMİNİ ÇALIŞANLARA ÖDETİYORLAR

Özdemir, bazı iş yerlerinde çalışanların sigorta primi ücretlerinin maaşlarından kesildiğinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim işsizliğimizin sorunu, bazı iş dünyasında krizi fırsata çevirip insan emeğinin sömürülmesi. Şu anda Merter’de, Güngören’de, Bağcılar’da, Bayrampaşa’da yeni bir moda var. İnsanlara sigorta yapıyorlar ama sigorta primlerini maaşlarından kesiyorlar. Şimdi böyle bir şey başladı. Yani siz asgari ücretle işe başlıyorsunuz size diyorlar ki ‘Sigorta istiyor musun, istemiyor musun? Eğer istiyorsan primini sen ödeyeceksin.’ Böyle ahlaksız bir ticaret olur mu? 11 bin lira asgari ücret alıyorsunuz, sonra 3 bin lirasını işverene sigorta primi olarak ödüyorsunuz. Türkiye böyle bir hale geldi, sonra insanlar iş beğenmiyor… Tabi ki beğenmeyecek insanlar. İnsanlar evinde otursa aç ölse bundan daha onurlu, şerefli bir şekilde yaşar. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz, etmememiz de lazım. İnsanlar etmediği için de böyle bir duruma geliyor.”

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