Remziye'yi boğarak öldüren eski kocasına ağırlaştırılmış müebbet

Olay, geçen yıl 3 Nisan'da meydana geldi. Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için eski eşi Yalçın Polat'ın Bornova'daki evine geldi. İddiaya göre, Polat, Tüysüz ile tartıştıktan sonra astım ve bronşit hastası olan genç kadının boğazını sıkarak öldürdü. Polat, daha sonra Tüysüz'ün cesedini battaniyeye sarıp evden kaçtı. Cesedi gören bir yakınının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Polat'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polattaki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Davanın karar duruşması bugün İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık Yalçın Polat ile müşteki avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın 'boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim yapmadı.

İddianamede Yalçın Polat'ın ifadesine de yer verildi. Polat'ın, boşandığı eşi olan Tüysüz'ün kendisine hakaret ettiği için sinirlendiği ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştiğini söylediği belirtildi. Polat'ın, çocuklarının psikolojilerinin bozulmaması için cesedi battaniyeye sardığını da ifadesinde anlattığı iddianameye girdi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Polat için 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.



Öte yandan H.P., F.P. ve O.P. hakkında 'kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiği iddianamede yer aldı.



İNDİRİM UYGULANMADI



İddianame 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Geçmiş duruşmalarda savunma yalan sanık, Tüysüz’ün kendisine hakaret ettiğini bir anda gözünün döndüğünü ve cinayeti işlediğini, çocuklarının psikolojisi bozulmaması için cesedi halıya sardığını söyledi. Sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Celsede söz verilen Polat, "Söyleyeceğim bir şey yoktur. Takdir mahkemenindir" derken, sanığın avukatı ise beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığı 'boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.



Ayrıca heyet, sanığın Remziye Tüysüz’e karşı daha önceden bulunan darp ve yaralama davalarının bulunduğunu belirterek indirim uygulamadı.