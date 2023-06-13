Renault'un zamlı fiyat listesi belli oldu. En ucuz otomobilin fiyatı bakın ne kadar

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Döviz kurundaki önlenemeyen yükseliş ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı Renault otomobilleri de vurdu.

Geçtiğimiz günlerde otomobil fiyatlarına yüzde 4-5 aralığında zam yapılacağı duyurulmuş birçok modele zam yapıldığı açıklanmıştı.

EN UCUZ OTOMOBİL 691 BİN TL

Renault'un resmi internet sitesine girildiğinde otomobilin modelinden biri olan Clio Joy 1.0 SCe 65 bg'nin fiyatı 691.000 TL ile en ucuz model olurken, Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg'nin fiyatı 1.658.900 TL ile en pahalı model oldu.

Bir önceki aya göre zam oranının yüzde 21 olduğunun altı çizilirken vatandaşın otomobil alması hayal oldu.