Renault'un zamlı fiyat listesi belli oldu. En ucuz otomobilin fiyatı bakın ne kadar

Renault'un Haziran ayı zamlı fiyat listeleri resmi sitede yayınlandı. En uygun otomobil modeli Clio olurken en pahalı model Koleos olarak kayıtlara geçti.

Renault'un zamlı fiyat listesi belli oldu. En ucuz otomobilin fiyatı bakın ne kadar

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Döviz kurundaki önlenemeyen yükseliş ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı Renault otomobilleri de vurdu.

Geçtiğimiz günlerde otomobil fiyatlarına yüzde 4-5 aralığında zam yapılacağı duyurulmuş birçok modele zam yapıldığı açıklanmıştı.

EN UCUZ OTOMOBİL 691 BİN TL

Renault'un resmi internet sitesine girildiğinde otomobilin modelinden biri olan Clio Joy 1.0 SCe 65 bg'nin fiyatı 691.000 TL ile en ucuz model olurken, Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg'nin fiyatı 1.658.900 TL ile en pahalı model oldu.

Bir önceki aya göre zam oranının yüzde 21 olduğunun altı çizilirken vatandaşın otomobil alması hayal oldu.

1.png

2.png

3.png

4.png

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Kahramanmaraş'ta deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta deprem
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı Magazin
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı
İstanbul'da utandıran Şampiyonlar Ligi finali: İngiliz basını manşetleri böyle çıktı Spor
İstanbul'da utandıran Şampiyonlar Ligi finali: İngiliz basını manşetleri böyle çıktı
Çin ülkedeki son Hintli gazetecinin sınırlarını terk etmesini istedi Dünya
Çin ülkedeki son Hintli gazetecinin sınırlarını terk etmesini istedi
Mağazada yaptığı hırsızlığa çocuğu alet etti Güncel
Mağazada yaptığı hırsızlığa çocuğu alet etti
FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi Yunan adalarına kaçarken yakalandı Güncel
FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi Yunan adalarına kaçarken yakalandı