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Sahilin rengi değişti dedektörü kapan sahile koştu

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtınanın ardından taşan derelerin getirdiği alüvyonlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin bazı bölümleri kahverengiye bürüdü. Dev dalgaların ardından dedektörle altın ve ziynet eşyası arayanların adresi de sahil oldu.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:02
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Rengi değişti dedektörü kapan sahile koştu

Sahilin rengi değişti dedektörü kapan sahile koştu
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İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Antalya'da salı gecesi başlayan şiddetli yağış ve fırtına etkisini yitirdi. 4 gündür aralıksız devam eden yağış nedeniyle hayatı olumsuz etkiledi. 

ZOR ANLAR YAŞADILAR 

Yağış yayaların yanı sıra sürücülere de zor anlar yaşattı. Öğleden sonra ise yağış etkisini azaltmaya başladı. Rüzgarın da kesilmesiyle birlikte günlerdir evlerinde olan Antalyalıların dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. 

Vatandaşlar hem dev dalgaların görselliğini izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştir. Kumsala inmeyenler ise sahilde bandında yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise yazın sahilde turistlerin düşürdüğü ziynet eşyası ya da bozuk paraları dedektörle aradı.

ZİYNET EŞYASI ARADI

25 yıldır dedektörle sahilde altın arayan Ali Özyurt, “ Altın arıyorum bozuk para topluyorum. Gümüş ve altın çıkıyor. Bugün şansım az ama dün iyiydi. Bu işi 20 yıldır yapıyorum. Yağmurda zor oluyor ama ekmek kapısı, şansımızı arıyoruz. Düşürülenleri bulmaya çalışıyoruz. Yoksa dalga gide gele aşındırarak bunları kaybediyor. Biz değerlendiriyoruz” dedi.

Şiddetli yağışın ardından taşan Boğaçayı’nın getirdiği alüvyonlu sular ise sahil bandını kahverengiye bürüdü. Çayın taşıdığı odun parçalarını ise bazı vatandaşların topladığı görüldü.

SÖRF YAPTI

Öte yandan dev dalgaları sörfçüler ise fırsata çevirdi. Yağışa rağmen sporcular aldıkları sörf tahtaları ile deva dalgaların arasına daldı. Kimilerinin bakmaya bile korktuğu dalgaların arasına korkusuzca dalan hem spor yaptı hem eğlendi.

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