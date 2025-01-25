Rennes'e bir darbe de Monaco'dan geldi

Monaco, Stade Rennais’i 3-2 yenerek Ligue 1’deki 19. haftayı galibiyetle tamamladı. Rennes, 2025 yılında kazanmaktan uzak bir şekilde, beş maçlık bir mağlubiyet serisiyle krize giriyor.

Monaco, Rennes karşısında oynadığı etkili futbolu ve Akliouche'un olağanüstü röveşatasıyla öne çıktı. Maçın ilk dakikalarındaki tecrübeli oyuncuların etkili oyununu izleyen izleyiciler, 15. dakikada Akliouche’un mükemmel röveşatasına tanık oldu. Bu golle Monaco 1-0 öne geçti. Ardından Monaco, topa sahip olarak ve hızlı hücumlarla Rennes’i zor durumda bırakmaya devam etti.

İlk yarının sonlarına doğru, Rennes, Monaco'nun üstünlüğünü kırmayı başardı. Ludovic Blas’ın ceza sahasında yaptığı şut, kaleci Majecki'nin hatalı çıkışı sonucunda genç oyuncu Mohamadou Nagida'nın 45+2'deki golüyle eşitliği sağladı. Bu gol, Rennes taraftarlarını sevindirse de takımın genel performansını gölgede bıraktı.

İkinci yarıda Monaco, Rennes’e karşı daha fazla baskı kurarak kontrolü elinde tuttu. 52. dakikada Mika Biereth’in kaydettiği golle Monaco tekrar öne geçti. Hemen ardından, Akliouche’un harika pasında Aleksandr Golovin, 56. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı. Bu arada, Monaco’nun kaptanı Zakaria, 58. dakikada Azor Matusima’nın müdahalesiyle sakatlanarak sahayı terk etti.

Rennes, bu iki golle şok olmasına rağmen, 67. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle farkı 3-2’ye indirdi. Ancak, Rennes’in bu golü maçı çevirmeye yetmedi ve Monaco, karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanarak krizden çıkamadı.

Bu yenilgiyle Rennes, Ligue 1’deki son 5 maçında da mağlup oldu. Sampaoli ve öğrencileri 2025 yılına kötü bir başlangıç yaptı. Rennes’in en son zaferi, 22 Aralık’ta Bordeaux’ya karşı 4-1’lik galibiyetle gerçekleşmişti. Şu an 17 puanla, ligdeki 16. sıradalar ve zor bir dönemin içinde yer alıyorlar.

Monaco, Rennes karşısındaki galibiyetle moral buldu. Akliouche'un gösterdiği performans takımı öne taşıdı ve teknik direktör Adi Hütter’in stratejilerinin ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Ancak takımın sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleriyle karşı karşıya kalması, zorlu bir yolculuğa işaret ediyor.

Rennes, 28 Ocak’ta Lyon’a karşı önemli bir maça çıkacak. Monaco ise Ligue 1’deki gelecek haftalarda üst sıralara tırmanmak için mücadele verecek.